Меркель проводят с должности канцлера панк-роком

Ангела Меркель для церемонии прощания с должностью канцлера выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Хильдегард Кнеф и культовой панк-рокерши Нины Хаген, родившейся в ГДР.

По традиции в Германии уходящий с должности политик заказывает оркестру бундесвера песни, которые будут исполняться во время церемонии прощания с должностью. Для Меркель песнями станут Fur mich soll's rote Rosen regnen Кнеф и Du hast den Farbfilm vergessen Хаген.

Сама церемония пройдет во внутреннем дворе министерства обороны в Берлине 2 декабря, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Ожидается наличие 200 гостей, количество будет ограниченным из-за пандемии.

Меркель — первая женщина на посту Федерального канцлера Германии. Свою должность она занимает с 22 ноября 2005 года. Сейчас она исполняет обязанности канцлера до формирования нового правительства.