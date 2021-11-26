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Меркель проводят с должности канцлера панк-роком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ангела Меркель для церемонии прощания с должностью канцлера выбрала песни звезды пятидесятых годов прошлого века Хильдегард Кнеф и культовой панк-рокерши Нины Хаген, родившейся в ГДР.

По традиции в Германии уходящий с должности политик заказывает оркестру бундесвера песни, которые будут исполняться во время церемонии прощания с должностью. Для Меркель песнями станут Fur mich soll's rote Rosen regnen Кнеф и Du hast den Farbfilm vergessen Хаген.

Сама церемония пройдет во внутреннем дворе министерства обороны в Берлине 2 декабря, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Ожидается наличие 200 гостей, количество будет ограниченным из-за пандемии.

Меркель — первая женщина на посту Федерального канцлера Германии. Свою должность она занимает с 22 ноября 2005 года. Сейчас она исполняет обязанности канцлера до формирования нового правительства.

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Политика #Мир #Музыка
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