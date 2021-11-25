Путин пообещал Сербии дешевый газ

Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Сербии Александром Вучичем.

«Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести соответствующую работу до конца. Найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнеров», — сказал Путин.

Александр Вучич ранее сообщил сербским журналистам, что обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ. Внутреннее потребление газа в Сербии за последние десять лет выросло с 1,1 до 2,7 миллиардов кубометров.

По его мнению, энергетический кризис в Европе гораздо серьезнее, чем многие думают. При этом Вучич подчеркнул, что на Сербии кризис скажется в меньшей степени, так как у нее есть газопровод до России.

Эксперты предполагают, что Белград хочет сохранить действующую цену 270 долларов за тысячу кубометров, что с учетом высоких нефтяных цен невыгодно Газпрому. Стоимость газа на европейском рынке за аналогичный объем сейчас превышает 1 тысячу долларов.