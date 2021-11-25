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Кара-оол поддержал Кадырова и закон о национальности преступников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/karaool

Экс-глава Тувы, депутат Госдумы Шолбан Кара-оол поддержал законопроект о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ, так как его земляков часто называют народом-убийцей.

По словам Кара-оола, он поддерживает инициативу парламента Чеченской республики о запрете на упоминание в СМИ и соцсетях национальности, веры и принадлежности к народам РФ тех лиц, которые оказались причастны к совершению преступлений.

«У таких людей национальность одна — подозреваемый/преступник. К сожалению, мне эта проблема знакома. Кроме упоминания национальности, мой народ в некоторых СМИ огульно назывался народом-убийцей», — написал в соцсетях Кара-оол.

Он отметил, что зачастую это происходило из-за невежества авторов и лиц, выпускающих такие материалы, но иногда это были целенаправленные, акции, направленные на формирование отрицательного имиджа конкретного народа.

«При этом обращаюсь к своим землякам! Где бы вы ни находились, всегда помните заповедь: «Дорожи именем и честью своей семьи, и своего рода, ибо по твоим поступкам и делам будут судить не только о тебе, но и о твоем народе»», — написал депутат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал мнение людей, выступивших против предложенного чеченским парламентом законопроекта. Он предложил в противном случае указывать национальность всех преступников, а не только кавказцев.

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ANVikulov

обещанного 3 года ждут в данном случаи 30 лет. Н вот вы представите надо будет до 50 К поднять всем бюджет...

ivanbak

Что для них - европейцев цена в 200 долларов. Сходить 2 раза за продуктами и что для нас 15000 руб=(200...

Uynachalnica

С одной стороны преступники, с другой стороны, а стоит ли выполнять преступные приказы и требования?

Diman_nazi

А откуда у бедных россиян деньги для вклада их в специальные вклады для бедных?
Sibnet.Ru