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Сергей Жуков с сыном сняли клип на саундтрек к фильму «Плюшевый Бум!»

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей и Энджел Жуковы стали главными героями клипа на песню «Бум-Бум!», которая вошла в оригинальный саундтрек полнометражного анимационного фильма «Плюшевый Бум!».

В четверг в российский прокат вышел полнометражный мультфильм «Плюшевый Бум!» от создателей «Смешариков». Приключенческая семейная комедия о похищении волшебного рубина, наполненная добрым юмором и захватывающими сюжетными поворотами, будет интересна детям и их родителям.

Саундтрек к фильму (музыка и слова – Джордж Тар) исполнили Сергей Жуков и его сын Энжел. В клипе «Бум-Бум!» смешиваются две реальности: анимационного фильма и игрового кино.

В одной из сцен Сергей Жуков предстает перед зрителями в образе Хранителя Рубина, словно сошедшего из кадра мультфильма. В клипе также приняла участие блогер и телеведущая Анастасия Князева и 25 юных актеров массовки.

«Самый сложный момент съемки – кадры с массовкой из 25 детей. И кадр, когда плюшевый Бум взлетает, точно так же, как фильме, и оживает. В фильме Бум оживает средствами анимации, а в клипе у Сергея и Энджела стояла задача "анимировать" плюшевого Бума в игровом кино. Задача, с которой артисты справились на все 100», — сказал музыкальный продюсер «ГК Рики» Олег Трояновский.

 

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