Сергей Жуков с сыном сняли клип на саундтрек к фильму «Плюшевый Бум!»

Сергей и Энджел Жуковы стали главными героями клипа на
песню «Бум-Бум!», которая вошла в оригинальный саундтрек полнометражного
анимационного фильма «Плюшевый Бум!».
В четверг в российский прокат вышел полнометражный
мультфильм «Плюшевый Бум!» от создателей «Смешариков». Приключенческая семейная
комедия о похищении волшебного рубина, наполненная добрым юмором и
захватывающими сюжетными поворотами, будет интересна детям и их родителям.
Саундтрек к фильму (музыка и слова – Джордж Тар)
исполнили Сергей Жуков и его сын Энжел. В клипе «Бум-Бум!» смешиваются две
реальности: анимационного фильма и игрового кино.
В одной из сцен Сергей Жуков предстает перед зрителями в
образе Хранителя Рубина, словно сошедшего из кадра мультфильма. В
клипе также приняла участие блогер и телеведущая Анастасия Князева и 25 юных
актеров массовки.
«Самый сложный момент съемки – кадры с массовкой из 25 детей. И кадр, когда
плюшевый Бум взлетает, точно так же, как фильме, и оживает. В фильме Бум
оживает средствами анимации, а в клипе у Сергея и Энджела стояла задача
"анимировать" плюшевого Бума в игровом кино. Задача, с которой артисты
справились на все 100», — сказал музыкальный продюсер «ГК Рики» Олег
Трояновский.