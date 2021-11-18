Число гостей на свадьбах в Новосибирской области ограничили до восьми, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Государственная регистрация и заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак и гостей – не более восьми человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях мы тоже стараемся разводить», — сказала начальник управления ЗАГС региона Наталья Шустова.

Сейчас в загсах работают бактерицидные облучатели закрытого типа, осуществляется термометрия бесконтактным способом, проводится влажная уборка помещений, производится обработка дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей, специалистами на местах соблюдается масочный режим, производится проветривание помещений.