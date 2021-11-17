Три сибирских губернатора попали в топ по числу негативных отзывов

Эксперты составили рейтинг губернаторов РФ по уровню негативных отзывов в соцсетях. В десятку вошли главы Хакасии Валентин Коновалов, Бурятии Алексей Цыденов и Томской области Сергей Жвачкин.

Рейтинг глав регионов по количеству негативных упоминаний за октябрь составил Центр политконъюнктуры. Первое место занял глава Приморья Олег Кожемяко.

Больше всех негатива среди сибирских губернаторов собрал глава Хакасии Валентин Коновалов, он оказался на пятом месте. Шестое и седьмое места соответственно заняли Алексей Цыденов из Бурятии и Сергей Жвачкин из Томской области.

Меньше всех негативных отзывов среди сибиряков набрал глава Тувы Владислав Ховалыг, заняв 68 место из 85.