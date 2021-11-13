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Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Даня Милохин и Евгения Медведева в седьмом выпуске «Ледникового периода» выступили в образе Ромео и Джульетты, пара получила от жюри высшие оценки.

Во время выступления Милохин и Медведева выполнили сложные поддержки. Также тиктокер один раз споткнулся. Номер закончился нежным поцелуем, но зрителям пришлось только догадываться, был он настоящим или постановочным.

На членов жюри выступление произвело сильное впечатление. Регина Тодоренко расплакалась, Михаил Галустян выразил бурное восхищение парой. Татьяна Навка эмоционально похвалила продюсера Илью Авербуха за постановку, а Михаил Швыдкой назвал молодых людей большими артистами.

Отдельно свою любовь паре выразила Татьяна Тарасова. «Они катаются шепотом, понимают каждый звук музыки, делают очень точные в этой музыке поддержки и приземляются на одну ногу. Это невероятно, потому что эти два человека никогда не были связаны с этими поддержками, которые изучают по 10 лет. Я вас люблю», — сказала она.

По итогам седьмого выпуска «Ледникового периода», кроме Милохина и Медведевой, высшие оценки получили пары Кирилла Зайцева и Оксаны Домниной, Федора Федотова и Татьяны Волосожар, Ильи Колесникова и Татьяны Тотьмяниной. Все эти пары уже несколько периодов подряд занимают первые строчки турнирной таблицы проекта.

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