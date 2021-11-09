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ВМФ России модернизирует подводный крейсер «Иркутск»

Источник:
ТАСС
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Фото: Министерство обороны РФ / CC BY 4.0

ВМФ России модернизирует многоцелевой атомный подводный крейсер «Иркутск» 949А «Антей» Тихоокеанского флота на дальневосточном заводе «Звезда», сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

«Модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота», — цитирует ТАСС министра обороны России.

По словам Шойгу, корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит его боевую эффективность.

В ходе модернизации «Иркутск» доведут до уровня 949АМ. Ожидается, что субмарина получит на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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Оборона #Оружие
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