От отеля до лесного домика: варианты отдыха в Белокурихе

Алтай и Белокуриха красивы в любое время года, но осенний и зимний сезоны здесь особенно прекрасны. А современная туристическая инфраструктура курорта позволяет найти вариант размещения и отдыха на любой вкус — от отеля в самом центре курортной жизни до уединенной лесной заимки.

Белокуриха расположена на высоте 240—250 метров над уровнем моря у подножия горы Церковки, на месте выхода термальных радоновых вод. Климат в предгорьях Алтая мягкий и сравним с курортами Крыма и Кавказа по количеству солнечных дней в году.

Отель «На камушках»

Расположение и особенности: Классический отель находится в черте курортной зоны Белокурихи, но расположение у него особое — в самом конце популярных у туристов мест, где уже нет такого большого трафика людей и машин. Отель расположен в непосредственной близости к основному терренкуру и канатно-кресельной дороге на гору Церковку — до них буквально несколько минут.

Огромное преимущество отеля — расположение у горной реки Белокурихи в окружении леса. Проснувшись утром и открыв окно, гости могут услышать не шум транспорта, а пение птиц. В то же время номера в отеле современные, они оснащены по последним требованиям гостиничного сервиса.

Проживание и питание: «На камушках» — небольшой и уютный отель, в нем 11 номеров, зато есть собственный ресторан. В нем подают завтраки, которые входят в стоимость проживания, также можно дополнительно заказать обед и ужин. Стоимость размещения в отеле — от 3,3 тысячи рублей в сутки.

Активный отдых и досуг: Еще один плюс — гости отеля могут посещать wellness-центр санатория «Россия» с комплексом бань и саун и spa-центр, где можно выбрать оздоровительные процедуры для лица и тела.

Забронировать номер можно на сайте отеля «На камушках» и по телефону 8 800 250 14 10.

Осенне-зимний отдых в Белокурихе — это не только насыщенный горный воздух и аромат хвойного леса, но и спокойствие. Традиционно в это время туристов меньше, чем летом, и можно в полной мере насладиться тишиной. Также осень — время снижения цен, что тоже огромный плюс для туристов.

Турбаза «Белокуриха»

Расположение и особенности: Турбаза расположена в стороне от курортной зоны и представляет собой комплекс с обширной территорией, состоящий из нескольких гостиничных корпусов.

Хоть туристическая база и находится в стороне от центра курорта, она в шаговой доступности к терренкурам и горе Церковке. Можно не спеша прогуляться по хвойному лесу и буквально за 10 минут оказаться в оживленном месте.

Проживание и питание: Одно из преимуществ турбазы «Белокуриха» — здесь можно разместиться с животными. Номера очень просторные, а цены доступные: например, размещение на двоих в номере с завтраками будет стоить от 2,3 тысячи рублей за сутки.

Также на турбазе работает большое просторное кафе, где угощают завтраками — они включены в стоимость проживания, но вообще поесть в кафе можно в любое время дня.

Активный отдых и досуг: На базе действует оздоровительный центр с финской и русской банями, купелью, фитобочкой, пантовой ванной. На территории есть детские и спортивные площадки, игровая комната, кинозал с большим проектором, спортзал, бильярд, настольный теннис.

Бронь номера по телефону 8 800 250 13 02 и на сайте турбазы «Белокуриха».

Белокуриха богата природными достопримечательностями, ознакомиться с которыми можно на специально проложенных терренкурах. Кроме того, можно посетить множество экскурсий, прокатиться по лесу на лошадях и даже съездить в Горный Алтай. Также на курорте действует прокат квадроциклов и снегоходов.

Заимка «Лесная сказка»

Расположение и особенности: Заимка заметно отличается от других объектов. Она находится в 9 километрах от самого курорта в окружении леса и гор. Это крупный туристический городок, состоящий из нескольких коттеджей, ресторана на берегу озера, спортивных и детских площадок.

Отличительная особенность этого места — его уединенность, особая атмосфера удаленности от суеты.

Проживание и питание: Можно разместиться в деревенском домике с печкой (от 1,6 тысячи рублей в сутки с человека), а можно выбрать апартаменты, которые оснащены всем необходимым для комфортной жизни (от 3,1 тысячи рублей в сутки).

В некоторых номерах есть кухонные зоны. Для тех, кто не хочет готовить самостоятельно, завтраки также включены в стоимость проживания, обед и ужин можно заказать дополнительно.

Активный отдых и досуг: На территории есть несколько бань, где можно отдохнуть вдвоем или компанией, а также беседки, мангальные зоны. Зимой на заимке работают горнолыжный склон и пункт проката. Также предлагается множество пеших маршрутов.

Забронировать номер на заимке «Лесная сказка» и узнать подробности можно по телефону 8 800 250 84 39.

АО «Санаторий "Россия"»

ОГРН 1022200534784

Алтайский край, город Белокуриха, улица Славского, дом 34

Тел.: 8 800 250 37 70