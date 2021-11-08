Жительница Улан-Удэ без маски избила полицейского

Пьяная жительница Улан-Удэ, которую поймали в магазине без маски, избила полицейского, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.
По данным следствия, в поселке Таксимо Муйского района Республики Бурятия комиссия в составе работников местной администрации и участкового уполномоченного полиции проводила проверки соблюдения гражданами требований действующего санитарного законодательства.
В одном из продуктовых магазинов 38-летняя ранее судимая пьяная женщина без маски после фиксации правонарушения оказала неповиновение полицейскому. Когда на улице ее вели в служебный автомобиль, она избила полицейского кулаками и ногами.
Возбуждено уголовное дело в отношении, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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