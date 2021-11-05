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Лукашенко призвали признать Крым российским

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма.

Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.

«Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов», — сказал Шеремет.

По словам депутата, Крым заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии, при этом Лукашенко своим признанием российского статуса полуострова мог бы войти в историю.

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Политика #Мир #Россия
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