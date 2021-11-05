Лукашенко призвали признать Крым российским

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма.

Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.

«Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов», — сказал Шеремет.

По словам депутата, Крым заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии, при этом Лукашенко своим признанием российского статуса полуострова мог бы войти в историю.