Суд Нидерландов отменил компенсацию экс-акционерам ЮКОС

Верховный суд Нидерландов решил, что решение о выплате Россией более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС должно быть повторно рассмотрено в Апелляционном суде Амстердама.

«Верховный суд вынес решение в пользу Российской Федерации по одному пункту. Как посчитал суд, по процессуальным соображениям Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал довод Российской Федерации о том, что акционеры якобы совершили мошенничество в рамках арбитражной процедуры», — говорится в сообщении суда.

Остальные доводы России по решению были отклонены — по соответствующим пунктам решение апелляционного суда окончательно. В прошлом году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором России было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС.

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited, которые владели суммарно 51% ЮКОС, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб. Первоначально сумма компенсации составила около 33 миллиардов долларов.