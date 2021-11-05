Три авто столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Три автомобиля столкнулись на трассе «Сибирь» в Новосибирской области в ночь на пятницу, погиб водитель КамАЗа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в первом часу ночи в Мошковском районе на 52 километре трассы «Сибирь». Автомобиль Hyundai ехал в сторону Кемерова и столкнулся со встречным КамАЗом, после этого грузовик врезался в Volvo, следовавший за Hyundai.
В результате аварии погиб водитель КамАЗа, 35-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.