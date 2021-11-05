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Три авто столкнулись в смертельном ДТП под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Три автомобиля столкнулись на трассе «Сибирь» в Новосибирской области в ночь на пятницу, погиб водитель КамАЗа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в первом часу ночи в Мошковском районе на 52 километре трассы «Сибирь». Автомобиль Hyundai ехал в сторону Кемерова и столкнулся со встречным КамАЗом, после этого грузовик врезался в Volvo, следовавший за Hyundai.

В результате аварии погиб водитель КамАЗа, 35-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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