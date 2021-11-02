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Netflix опубликовал трейлер фильма «Мальчик по имени Рождество»

Источник:
Sibnet.ru
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Семейный фильм «Мальчик по имени Рождество» выйдет на Netflix 24 ноября, за месяц до премьеры сервис опубликовал трейлер картины.

В центре сюжета мальчик по имени Николас. Он отправляется на заснеженный север, чтобы найти папу, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни Эльфхельм.

Вместе с упрямым оленем по имени Блитцен и верным ручным мышонком Николас пускается в необыкновенное приключение и встречает свою судьбу. Это волшебная, забавная и милая история о том, что нет ничего невозможного.

В фильме снялись Генри Лоуфулл, Тоби Джонс, Салли Хокинс, Кристен Уиг, Михиль Хаусман, Зои Коллетти, Стивен Мерчант (озвучивание), Джоэл Фрай, Руне Темте, Джим Бродбент и Мэгги Смит. Режиссер Гил Кинан.

Фильм «Мальчик по имени Рождество» появится на Netflix в избранных регионах с 24 ноября.

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