Сериал «Элита» продлили на шестой сезон

Netflix официально подтвердил о продлении сериала «Элита» на
шестой сезон, а также анонсировал три новые короткие рождественские истории.
Сериал рассказывает о жизни подростков в престижной школе
Испании «Лас-Энсинас». В первом сезоне туда по стечению обстоятельство
попали трое подростков из обычных семей, что породило конфликт между старыми
учениками и новыми, история закончилась убийством одной из одноклассниц.
Во второй части герои вели поиски пропавшего друга, а в
третьей участвовали в расследовании нового убийства. В четвертой герои
проводили свой последний год в школе, пытаясь восстановиться после травм
прошлых лет.
Ожидаемо дата выхода 5 сезона сериала Элита состоится
10 июня 2022 года. Примерные сроки шестого сезона пока не сообщаются.
В ближайшее время поклонники сериала увидят три новые
короткие рождественские истории, которые выйдут 15, 20 и 23 декабря.