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Сериал «Элита» продлили на шестой сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Элита»

Netflix официально подтвердил о продлении сериала «Элита» на шестой сезон, а также анонсировал три новые короткие рождественские истории.

Сериал рассказывает о жизни подростков в престижной школе Испании «Лас-Энсинас». В первом сезоне туда по стечению обстоятельство попали трое подростков из обычных семей, что породило конфликт между старыми учениками и новыми, история закончилась убийством одной из одноклассниц.

Во второй части герои вели поиски пропавшего друга, а в третьей участвовали в расследовании нового убийства. В четвертой герои проводили свой последний год в школе, пытаясь восстановиться после травм прошлых лет.

Ожидаемо дата выхода 5 сезона сериала Элита состоится 10 июня 2022 года. Примерные сроки шестого сезона пока не сообщаются.

В ближайшее время поклонники сериала увидят три новые короткие рождественские истории, которые выйдут 15, 20 и 23 декабря.


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