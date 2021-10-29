Сериал «Элита» продлили на шестой сезон

Netflix официально подтвердил о продлении сериала «Элита» на шестой сезон, а также анонсировал три новые короткие рождественские истории.

Сериал рассказывает о жизни подростков в престижной школе Испании «Лас-Энсинас». В первом сезоне туда по стечению обстоятельство попали трое подростков из обычных семей, что породило конфликт между старыми учениками и новыми, история закончилась убийством одной из одноклассниц.

Во второй части герои вели поиски пропавшего друга, а в третьей участвовали в расследовании нового убийства. В четвертой герои проводили свой последний год в школе, пытаясь восстановиться после травм прошлых лет.

Ожидаемо дата выхода 5 сезона сериала Элита состоится 10 июня 2022 года. Примерные сроки шестого сезона пока не сообщаются.

В ближайшее время поклонники сериала увидят три новые короткие рождественские истории, которые выйдут 15, 20 и 23 декабря.