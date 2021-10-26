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Россия обжалует решение передать «скифское золото» Украине

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Bas Kijzers / CC0

Решение Апелляционного суда Амстердама по возвращению коллекции «скифского золота» из крымских музеев Украине будет обжаловано, заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантированно рядом международно-правовых актов», — отметил чиновник.

По его словам, в ближайшее время планируется подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. В настоящее время коллекция из 2 тысяч артефактов продолжает оставаться в Амстердаме на хранении.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также подчеркнул, что Россия должна «предпринять исчерпывающий перечень мер» для возвращения «скифского золота».

В 2013 году Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» отправили артефакты в Европу для выставки «Крым — золотой остров в Черном море».

Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине и постановил передать его Киеву. По мнению судьи, данные объекты «являются частью культурного наследия Украины» и «должны быть переданы украинской стороне.

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Политика #Мир #Искусство
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