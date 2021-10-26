Депутаты приступят к отмене техосмотра в ноябре

Госдума собирается рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра после ноябрьских нерабочих дней, инициативу поддерживают в большинстве фракций нижней палаты парламента.

Законопроект «О внесении изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении после 7 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В случае принятия новых норм техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Для коммерческого автотранспорта, включая такси, процедура останется обязательной.

«Мы считаем, что ответственность за состояние автомобиля прежде всего должен нести его владелец, а не организации, которые зачастую просто продавали заключения о техосмотре», — заявил зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Отмену техосмотра поддерживают КПРФ и «Справедливая Россия», причем представители этих партий отметили, что уже вносили такие законопроекты, но они не были поддержаны.