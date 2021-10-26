Картины на домах: стрит-арт или камуфляж плохой архитектуры?

Стрит-арт был и в Советском Союзе, есть и сейчас. Но если советская уличная роспись диктовалась идеологией и выполнялась как часть архитектурной задумки, как правило, административных зданий, то современные картины появляются на жилых домах и могут быть совершенно неожиданными по сюжету и стилю исполнения. Как появляются разрисованные дома и что думают об этом градостроительные эксперты?

Картины на зданиях называют настенной росписью, граффити или муралами. Но если граффити — небольшие по объему работы, иногда отдельные слова или объекты, неформальные послания, то мурал (от испанского mural — «стена») — это огромное граффити с претензией на искусство, часто выполненное во весь размер торцевой стороны строения.

Мурализм начал набирать обороты в Мексике в 20-х годах XX века. В этот период молодые художники, вдохновленные мексиканской революцией, обращались к народу через искусство на стенах.

В Америке мурализм стал официальным направлением стрит-арта. В Нью-Йорке в 1930-х годах власти выделили средства на оформление жилых домов, обеспечив таким образом работой художников после Великой депрессии.

В СССР стрит-арт использовался повсеместно, но муралы отличались монументализмом и создавались исключительно с пропагандистской целью. Это огромные мозаики и фрески, которые выполнялись из дорогих добротных материалов, благодаря чему многие из них дожили до сегодняшних дней.

Теперь в России роспись стен заказывают застройщики новых микрорайонов — огромные картины появляются на торцах жилых высоток. Сюжет при этом может быть каким угодно — в зависимости от вкуса заказчика, концепции района или идеи художника.

Граффити на улице Вилюйской в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

В современном Новосибирске одним из первых художников, специализирующихся на росписи домов, стал Егор Дубук. Его первый в карьере мурал — стена 17-этажного дома на улице Вилюйской.

Огромная лошадь на фоне заката — не только первый индивидуальный крупный заказ для художника, но и одна из первых в городе расписанная стена новостройки. Дом быстро прославился и стал опознавательным знаком в микрорайоне.

В последствии в ЖК «Гринвил» появился не один, а три необычных дома. Это своеобразный триптих — на одном Дубук нарисовал лошадь, на другом — медведей, на третьем — орла.

Граффити на Вилюйской в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

Эти дома стали визитной карточкой художника, и начали поступать все новые, и новые заказы.

Чаще Егор работает именно на новостройках. Жители хрущевки или сталинки, даже если хотят украсить дом, могут не договориться и в итоге не согласовать проект.

А застройщик достаточно часто сам предоставляет готовый эскиз или хочет видеть работу в определенной тематике. Например, на ЖК «Венеция» Дубук написал венецианский пейзаж, а на домах ЖК «Лето» — фантастические цветы.

ЖК "Лето" Фото: © Sibnet.ru

Но и работа с застройщиками имеет свои нюансы. В среднем на один фасад уходит месяц, однако в процесс вмешивается множество факторов — от проблем с оттенками краски до трудностей с электричеством и поломок оборудования.

«Установили люльку, приезжаю на объект, а под ней вырыли котлован и подцепляют коммуникации. По технике безопасности нельзя работать, когда под тобой производят земельные работы», — приводит пример собеседник.

Кроме того, роспись фасадов — сезонная работа, она выполняется при температуре не ниже пяти градусов тепла. И хотя еще в начале сезона все проекты четко планируются по срокам, бывает, что в итоге двум-трем заказчикам срочно надо сделать фасад в одно и то же время, например, в ноябре до холодов.

Процесс создания картины на доме такой: сначала эскиз, затем разметка на фасаде, нанесение линейного рисунка и только потом наполнение цветом.

«В процессе работы над цветами на стене люди ходят и не понимают, что это за мешанина. Картинка складывается в конце. Бабушки подходили, чуть ли не обнимали, благодарили за такую красоту», — рассказывает Дубук.

Рисует Егор краской из баллончиков, это удобно, так как краска быстро сохнет, есть марки хорошего качества и большая палитра оттенков. Обычно на один квадрат поверхности расходуется один баллон. На фасад 17-этажки уходит тысяча баллончиков.

Сейчас он уже профи, освоился на высоте, отработал удобную технологию доставки краски и «инструментов». Сначала, на доме с лошадью, было иначе. «Мне установили строительные леса. Надо было брать с собой много краски, на спине в рюкзаке, на руках. Лазить по этим лесам, перецепляться страховочным тросом. Конечно, было страшно работать на 50-метровой высоте», — вспоминает художник.

Искусство, реклама или маскировка?

Архитекторы, эксперты от власти и бизнеса относятся к новому тренду, по большей части, критически.

«Это маркетинг. Когда впервые начали рисовать на фасадах, это помогало. Сейчас застройщиков много, и насколько потребитель реагирует, сложно сказать. Они это делают, чтобы выделиться на фоне других. Нарастает конкуренция, они вынуждены так поступать», — оценил новый урбанистический тренд управляющий партнер DSO Consulting (занимается стратегическим маркетингом) Сергей Дьячков.

Член Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства, общественник Михаил Рязанцев согласился, что это исключительно маркетинговый ход и особой культурной ценности картины на стенах не несут.

«Гораздо лучшее привлечение внимания — красивый фасад. Это качественный материал, нормальные окна, работа с формой и материалом», — считает Рязанцев.

Он отметил, что украшают, как правило, глухие стены домов. Получается, что это своего рода маскировка скучных дешевых проектов. Но сейчас застройщики отказываются от такой архитектуры и стараются делать, чтобы окна были на всех стенах здания, чтобы при этом рационально использовались квадратные метры.

Граффити на переулке Пархоменко в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

В Новосибирске у монументальных работ на зданиях не хватает высокой художественной культуры, высказался в свою очередь архитектор, член Общественного совета при Минстрое региона Игорь Поповский. Нет прорывных необычных решений, вроде работы с обманом перспективы. А банальные изображения, по его мнению, не улучшают среду.

«Качественная архитектура, как микрорайон "Европейский берег", "Онега", "Среда". Они этот элемент мало используют. Архитектура настолько качественная, что такие картины будут все портить. А на некачественной архитектуре можно что-то повесить», — сказал Sibnet.ru Поповский.

По его словам, лучшее, что пока в Новосибирске есть — космические муралы на переулке Пархоменко. Остальные работы банальны.

Граффити на переулке Пархоменко в Новосибирске Фото: © Sibnet.ru

Архитектор посоветовал местным застройщикам равняться на лучших художников страны, вроде Покраса Лампаса, но тогда, признал собеседник, и стоимость будет гораздо выше для заказчика, а следом — и для покупателя недвижимости.

Но есть и другие мнения, более лояльные. «Это нормальная практика. Она должна систематизироваться в городе. Есть интересные решения, почему бы нет… Но лучше согласовывать такие работы через градостроительный и художественный совет Новосибирска», — считает член правления общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Александр Пряхин.

«Не все строят самодостаточные вещи. Многие делают человейники по тысяче квартир. Иногда, чтобы они отличались друг от друга, застройщики прибегают к такому методу. Покупателю такой дом более симпатичен, чем просто однотонный», — в чем-то соглашается с экспертами художник.

А на вопрос о том, какой сюжет на высотке хотел бы создать сам Егор, отвечает, что портрет какого-нибудь достойного человека, например, Гагарина. А мечта — создать что-то вроде маленького города в городе — территорию со своим настроением.

«Хочется какой-то большой проект сделать, не в пределах одного жилого комплекса. С единомышленниками десяток или сотню фасадов оформить в единой концепции. Но пока нет определенной идеи», — говорит Дубук.

Если обратиться к заграничному опыту, то есть примеры, когда граффити и муралы прославляли город. Например, французский Марсель, где весь город — огромная творческая площадка для художников, и стрит-арт буйствует без оглядки на искусство высокой пробы. Даже если граффити выполняются по заказу властей.

Результат — в город стекаются не только художники, но и тысячи туристов со всего мира, которые с удовольствием ходят на экскурсии по «художественным» маршрутам. И почему бы не появиться такому городу в Сибири...