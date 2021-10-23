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Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Участница первого сезона детского «Голоса» Арина Данилова пришла на взрослый голос спустя восемь лет и снова покорила жюри. 17-летняя певица выступила на слепых прослушиваниях с тем же номером, что на детском проекте.

Арина Данилова выступала в первом сезоне детского «Голоса». Тогда ей было девять лет. На слепых прослушиваниях она исполнила испанскую песню «Quizas, quizas, quizas». Кроме вокала юная артистка заинтересовала наставников битом, созданным бумажным стаканчиком.

Восемь лет назад в жюри сидели трое наставников: Пелагея, Дима Билан и Максим Фадеев. В таком же порядке члены жюри развернулись к маленькой Арине Даниловой. Тогда девочка выбрала команду Пелагеи.

На слепых прослушиваниях «Голоса 10» Данилова, которой уже исполнилось 17 лет, в точности повторила свой номер. Она также спела «Quizas, quizas, quizas» и добавила к мелодии ритм бумажным стаканчиком.

Услышав знакомое исполнение, первой повернулась Пелагея. Следом за ней кресло развернул Леонид Агутин. А Дима Билан и Александр Градский увидели артистку,  когда она закончила выступление.

Пелагея была в восторге от того, что увидела свою воспитанницу. А Билан отметил, что ее появление напомнило, что пролетели восемь лет. Выяснилось, что певец следит за творчеством Даниловой в соцсетях. Он объявил, что перед зрителями в определенной степени знаменитость. На YouTube на девушку подписаны более 2 миллионов человек.

Арина Данилова призналась, что для нее большое счастье снова встретиться с наставниками. Она решила поэкспериментировать и на этот раз сменить наставника. Певица отправилась в команду к Агутину.

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