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Губернаторов сравнили по масштабу коронавирусных ограничений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты составили рейтинг губернаторов по масштабу коронавирусных ограничений, в Сибири самые жесткие ограничения ввел глава Тувы Владислав Ховалыг, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Дополнительные ограничительные меры в регионах начали вводиться еще в начале октября, и по этим показателям определились лидеры. Эксперты составили рейтинг глав регионов и оценили их по числу ограничительных мер, таких как ограничение работы общепита и баров, отмена массовых мероприятий, перевод сотрудников на удаленную работу и других.

На первом месте оказался глава Тамбовской области Максим Егоров. Сибирские регионы стартовали в рейтинге с 20 места. На нем глава Тувы — Владислав Ховалыг, у него 7 баллов. Следом идет глава Хакасии — Валентин Коновалов с тем же количеством баллов. За ними с шестью баллами глава Бурятии Алексей Цыденов.

Среди губернаторов, которые ввели меньше всего ограничений, оказался глава Алтайского края Виктор Томенко — он на 77 месте из 85 регионов.

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лачинов

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Tyryk Makto

А что за информация? Посему нет ссылок что бы почитать, а? Однако, правду про небожителей гугл распространяет.
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