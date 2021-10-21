Губернаторов сравнили по масштабу коронавирусных ограничений

Эксперты составили рейтинг губернаторов по масштабу коронавирусных ограничений, в Сибири самые жесткие ограничения ввел глава Тувы Владислав Ховалыг, сообщает Центр политической конъюнктуры.

Дополнительные ограничительные меры в регионах начали вводиться еще в начале октября, и по этим показателям определились лидеры. Эксперты составили рейтинг глав регионов и оценили их по числу ограничительных мер, таких как ограничение работы общепита и баров, отмена массовых мероприятий, перевод сотрудников на удаленную работу и других.

На первом месте оказался глава Тамбовской области Максим Егоров. Сибирские регионы стартовали в рейтинге с 20 места. На нем глава Тувы — Владислав Ховалыг, у него 7 баллов. Следом идет глава Хакасии — Валентин Коновалов с тем же количеством баллов. За ними с шестью баллами глава Бурятии Алексей Цыденов.

Среди губернаторов, которые ввели меньше всего ограничений, оказался глава Алтайского края Виктор Томенко — он на 77 месте из 85 регионов.