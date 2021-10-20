Полнометражному мультфильму «Три кота» назначили дату премьеры

Кинокомпания «Вольга» выпустит полнометражный анимационный фильм «Три кота и море приключений» в российский кинопрокат 1 июня 2022 года, сообщила пресс-служба компании.

Первый полнометражный мультфильм по франшизе «Три кота» расскажет о новых приключениях Коржика, Карамельки и Компота. Вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где котят ждут яркие события, полные веселой суматохи и встреч с новыми друзьями.

«Веселая история наших героев, которая будет сопровождаться несколькими музыкальными номерами и не будет утомительна для просмотра в кинотеатре с родителями, знаменует новый этап в развитии проекта», — цитирует пресс-служба гендиректора анимационной студии «Метрафильмс» Артема Васильева.

Мультсериал «Три кота» переведен на 29 языков и доступен в 170 странах (в том числе – вся география присутствия телеканала Nickelodeon и платформы Netflix). Аудитория подписчиков официального канала «Три кота» в YouTube приблизилась к 5,2 миллионам человек, а количество просмотров — более 6,2 миллиарда.