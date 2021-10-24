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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армию США посчитали не готовой к конфликту с Россией

Источник:
Breaking Defense
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Фото: © U.S. Department of Defense Search

Америка слишком сосредоточилась на китайской угрозе в Тихоокеанском регионе, ослабив внимание к России, которая сумела серьезно укрепить мощь своих сухопутных сил, считает вице-президента Лексингтонского института Дэниел Гур.

Российские сухопутные силы показали способность быстро сосредоточить значительные боевые силы на границах страны. Недавно Москва анонсировала наращивание своих войск в Западном военном округе, который примыкает к восточной границе НАТО, приводит издание Breaking Defense мнение эксперта.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предложил сделать акцент в оборонных расходах на кораблях, самолетах, спутниках и ракетах.

По словам Гура, часть этих вооружений, конечно, можно будет и на Европейском театре военных действий — это, например, высокоточное системы, современные самолеты, мобильные системы ПВО и гиперзвуковые ракеты.

Но для противостояния российским сухопутным силам этого будет недостаточно. Пентагону пора занять укреплением сухопутных сил в Европе. В частности, заменить устаревшие бронетранспортеры M113, усовершенствовать боевые машины пехоты M2 Bradley, модернизировать основной боевой танк M1 Abrams до варианта SEPV3, принять на вооружение новые САУ.

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Оборона #Военная политика #Армия #Оружие
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Muzykant

Ждем комментария главного эксперта по пиндостану максимки.

лачинов

Тогда уж и Кузбасс не забудьте. У нас продолжительность еще меньше чем на ДВ.

лачинов

Вот беда то. Как же жаль уезжающих в цивилизованный мир. Их теперь официально дикарями считают. )))

лачинов

Все же политики - мерзкое племя. Ради своего рейтинга готовы натравливать народы друг на друга.
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