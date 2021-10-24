Армию США посчитали не готовой к конфликту с Россией

Америка слишком сосредоточилась на китайской угрозе в Тихоокеанском регионе, ослабив внимание к России, которая сумела серьезно укрепить мощь своих сухопутных сил, считает вице-президента Лексингтонского института Дэниел Гур.

Российские сухопутные силы показали способность быстро сосредоточить значительные боевые силы на границах страны. Недавно Москва анонсировала наращивание своих войск в Западном военном округе, который примыкает к восточной границе НАТО, приводит издание Breaking Defense мнение эксперта.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предложил сделать акцент в оборонных расходах на кораблях, самолетах, спутниках и ракетах.

По словам Гура, часть этих вооружений, конечно, можно будет и на Европейском театре военных действий — это, например, высокоточное системы, современные самолеты, мобильные системы ПВО и гиперзвуковые ракеты.

Но для противостояния российским сухопутным силам этого будет недостаточно. Пентагону пора занять укреплением сухопутных сил в Европе. В частности, заменить устаревшие бронетранспортеры M113, усовершенствовать боевые машины пехоты M2 Bradley, модернизировать основной боевой танк M1 Abrams до варианта SEPV3, принять на вооружение новые САУ.