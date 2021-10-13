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СМИ поверили шутке про макет аэропорта в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Руководитель турцентра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов в Facebook показал макет аэропорта, планирующегося на горнолыжном курорте — местные СМИ и соцсети распространили информацию, но оказалось, что Анисимов пошутил, использовав проект из Антальи.

«На каждый сектор по телетрапу! <…> Верх здания венчает конус, чтобы снег сам съезжал с крыши», — шутливо комментировал фотографию руководитель турцентра.

Фото: © Вячеслав Анисимов

В действительности на снимке изображен проект одного из терминалов аэропорта в Анталье, но СМИ и соцсети приняли публикацию всерьез и распространили макет, назвав его футуристичным. Анисимов, судя по Facebook, отдыхает в Турции, там и сделал снимок.

Создание аэропорта в Шерегеше обсуждается на региональном и федеральном уровнях. По одному из планов, он будет построен в семи километрах от горы. Также есть проект реконструировать действующий аэродром в Таштаголе.

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