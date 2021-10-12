С-500 и «Панцирь СМ» объединят в единый контур обороны

Минобороны приняло решение объединить зенитные системы С-500 «Прометей» и комплексы «Панцирь-СМ» в единый контур, сообщил источник в Минобороны России

«Прометеи» будут поражать удаленные цели, в том числе и космические, а «Панцири» — защищать их от ударов беспилотников и крылатых ракет противника, в случае необходимости прикроют на земле от диверсантов, рассказал «Известиям» источник.

Сейчас в Министерстве обороны разрабатывают организационно штатную структуру будущих частей ПВО, вооруженных С-500 «Прометей». В них могут войти зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ».

С-500 в ближайшее время должны появиться в войсках. О скором завершении испытаний «Прометея» 25 мая этого года сообщил Владимир Путин во время совещания по оборонной тематике в Сочи. До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что первые образцы должны поступить в войска в этом году. Начало серийных поставок зенитной ракетной системы (ЗРС) назначено на 2025-й.