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Лисы пристрастились к тормозной жидкости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © AlainAudet / Pixabay License

Лисы в британском городе Хоршем повадились грызть тормозные шланги автомобилей, пожаловались его жители. Ремонт обходится в тысячи фунтов стерлингов.

От действий лис пострадали около 30 автомобилей. Животные грызут тормозные шланги и проводку, оставляют после себя фекалии и рвоту, пишет издание County Times.

Ремонт обходится автовладельцам в суммы до 9 тысяч фунтов стерлингов. При этом, что делать с лисами, никто не знает — фонд защиты природы может вмешаться, только если кто-то обижает хищников. Автомобилисты пытаются свои машины от повреждений, закутывая их брезентом.

Мнения специалистов о причинах такого поведения разделились. Лис или привлекает запах тормозной жидкости, или они охотятся за грызунами и повреждают машины случайно.

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Жизнь #Звери
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