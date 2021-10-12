Лисы пристрастились к тормозной жидкости

Лисы в британском городе Хоршем повадились грызть тормозные шланги автомобилей, пожаловались его жители. Ремонт обходится в тысячи фунтов стерлингов.

От действий лис пострадали около 30 автомобилей. Животные грызут тормозные шланги и проводку, оставляют после себя фекалии и рвоту, пишет издание County Times.

Ремонт обходится автовладельцам в суммы до 9 тысяч фунтов стерлингов. При этом, что делать с лисами, никто не знает — фонд защиты природы может вмешаться, только если кто-то обижает хищников. Автомобилисты пытаются свои машины от повреждений, закутывая их брезентом.

Мнения специалистов о причинах такого поведения разделились. Лис или привлекает запах тормозной жидкости, или они охотятся за грызунами и повреждают машины случайно.