Хозяин «Шаурмастера» Шиян будет претендовать на пост мэра Омска

Создатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян сообщил в соцсетях, что планирует претендовать на пост мэра Омска.

«Многие думают, что для того, чтобы что-то изменить, им не хватает знаний, но на самом деле им просто не хватает наглости, дерзости и напора. Я начинаю готовить документы в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Омска. Можно пытаться уехать. Можно пытаться остаться», – написал Шиян в своем Instagram.

Шиян – создатель сети «Шаурмастер». По словам бизнесмена, он не думал, что точка с шаурмой может вырасти до крупной сети, но у него получилось, и призвал омичей не уезжать, а менять свой город к лучшему.

Прием заявок на пост мэра Омска начался 7 октября 2021 года. Оксана Фадина сложила полномочия из-за перехода на работу в Госдуму. Первым кандидатом на пост стал 74-летний пенсионер Николай Телепенко.