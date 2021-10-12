Хозяин «Шаурмастера» Шиян будет претендовать на пост мэра Омска

Создатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян сообщил в соцсетях, что планирует претендовать на пост мэра Омска.
«Многие думают, что для того, чтобы что-то изменить, им не хватает знаний, но на самом деле им просто не хватает наглости, дерзости и напора. Я начинаю готовить документы в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Омска. Можно пытаться уехать. Можно пытаться остаться», – написал Шиян в своем Instagram.
Шиян – создатель сети «Шаурмастер». По словам бизнесмена, он не думал, что точка с шаурмой может вырасти до крупной сети, но у него получилось, и призвал омичей не уезжать, а менять свой город к лучшему.
Прием заявок на пост мэра Омска начался 7 октября 2021 года. Оксана Фадина сложила полномочия из-за перехода на работу в Госдуму. Первым кандидатом на пост стал 74-летний пенсионер Николай Телепенко.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
UynachalnicaДевушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".