НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Хозяин «Шаурмастера» Шиян будет претендовать на пост мэра Омска

Источник:
Sibnet.ru
406 0
Фото: © instagram.com/yurashiyan

Создатель сети «Шаурмастер» Юрий Шиян сообщил в соцсетях, что планирует претендовать на пост мэра Омска.

«Многие думают, что для того, чтобы что-то изменить, им не хватает знаний, но на самом деле им просто не хватает наглости, дерзости и напора. Я начинаю готовить документы в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Омска. Можно пытаться уехать. Можно пытаться остаться», – написал Шиян в своем Instagram.

Шиян – создатель сети «Шаурмастер». По словам бизнесмена, он не думал, что точка с шаурмой может вырасти до крупной сети, но у него получилось, и призвал омичей не уезжать, а менять свой город к лучшему.

Прием заявок на пост мэра Омска начался 7 октября 2021 года. Оксана Фадина сложила полномочия из-за перехода на работу в Госдуму. Первым кандидатом на пост стал 74-летний пенсионер Николай Телепенко.

Еще по теме
Экс-глава Тувы показал точную стрельбу из пистолета
Томский депутат сравнил повышение тарифов ЖКХ с налогами в «Чипполино»
Путин наградил орденом главу Кузбасса
Нового главу департамента транспорта назначили в Новосибирске
смотреть все
Политика #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инфекционист рассказал о влиянии COVID на фертильность
Новосибирский гинеколог делала подпольные аборты на поздних сроках
Двойня родилась у яка в бурятском Этномузее
Два парня забили мужчину палками в Бурятии
Самое популярное
Вышла игра Far Cry 6
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин, Макрон и Меркель обсудили кризис на Украине
Пьяных водителей будут пожизненно лишать прав
Покосившиеся дома станут ограниченно годными
Кремль ответил на обвинение в «краже» Россией формулы вакцины
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru