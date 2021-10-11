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Режиссер «Стражей галактики» намекнул на смерть героя в третьей части

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Стражи галактики»

Режиссер Джеймс Ганн дал повод для переживаний поклонников. Он не опроверг, что в третьей части «Стражей» галактики» один из персонажей погибнет.

Ганн ответил на публикацию издания Screen Rant, в которой журналист Купер Худ рассуждает, выживут ли все члены команды Стражей. Худ предположил, что в третьем фильме «Стражи галактики» погибнут Ракета или Дракс.

«Как минимум, в чем-то одном они правы», — написал Ганн в Twitter. Слова режиссера вызвали бурное обсуждение в Сети. Поклонники франшизы начали гадать, кто же из героев умрет и написали, что очень переживают из-за этого.

Фильм «Стражи галактики. Часть 3» станет частью кинематографической вселенной Marvel. Премьера фильма в США запланирована на 5 мая 2023 года.

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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

nastya19944

Орала в салоне поддай газку вот и попали в ДТП
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