Режиссер «Стражей галактики» намекнул на смерть героя в третьей части

Режиссер Джеймс Ганн дал повод для переживаний поклонников. Он не опроверг, что в третьей части «Стражей» галактики» один из персонажей погибнет.

Ганн ответил на публикацию издания Screen Rant, в которой журналист Купер Худ рассуждает, выживут ли все члены команды Стражей. Худ предположил, что в третьем фильме «Стражи галактики» погибнут Ракета или Дракс.

«Как минимум, в чем-то одном они правы», — написал Ганн в Twitter. Слова режиссера вызвали бурное обсуждение в Сети. Поклонники франшизы начали гадать, кто же из героев умрет и написали, что очень переживают из-за этого.

Фильм «Стражи галактики. Часть 3» станет частью кинематографической вселенной Marvel. Премьера фильма в США запланирована на 5 мая 2023 года.