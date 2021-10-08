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Определены главные отличия женской тюрьмы от мужской

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отсутствие внутренней иерархии, блатных и смотрящих — одно из главных отличий женских тюрем от мужских, сообщил председатель Московской коллегии адвокатов «Миронов, Кудрявцев и партнеры» Иван Миронов.

«Для женщин не существует ни строгого, ни особого режима, ни пожизненных зон в силу определенного женского превосходства перед мужчинами, так устроена система. И в любом случае условия нахождения женщин на зоне более вольготны, чем для мужчин, потому что больше прав, меньше строгости», — цитирует Миронова URA.RU.

По словам Миронова, в женских колониях также никогда не существовало внутреннего разделения. «У женщин этого никогда не было авторитетов, не было смотрящих, что с одной стороны считалось преимуществом, но с другой порой порождало определенную анархию, и каждый выживал, как мог», — добавил он.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко напомнил, что у женщин нет строгого и особого режима отбывания наказания, есть только общий режим.

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Жизнь #Силовые структуры
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