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Любовный треугольник из Айзы и семьи Малафеевых разобрали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © malafeeva_ekaterina, instagram.com/malafeeva_ekaterina

Блогер Айза Долматова написала в Instagram, что между ней и футболистом Вячеславом Малафеевым ничего не было на шоу «Звезды в Африке» и во всех интригах виноват монтаж.

В одной из выпусков проекта, где звезды выживают в Африке, в эфир вошли кадры, как Айза признается Малафееву, как он ей нравится и пытается его соблазнить. В шоу отношения не получили развития, потому что Айза покинула проект, но после выхода серии в Сети закипели страсти.

Почти сразу после эфира супруга Вячеслава Малафеева написала в Instagram, что они взяли паузу в отношениях и просила не лезть с расспросами. Поклонники звезд решили — виной распада почти 10-летнего брака стала разлучница Айза.

Блогер ответила в соцсетях, что между ней и футболистом сложились теплые отношения, но ни о какой интимной близости не было и речи. Все дело в монтаже передачи, где создатели шоу хотели добавить в проект огонька.

Екатерина Малафеева пролила больше света на ситуацию, объяснив, что шоу не было поводом разъехаться.

«Бывают голодные женщины, и когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой инцидент и тут как говорится «липучая, голодная, а мы плохих не держим». Мы со Славой взяли паузу, исключительно потому что мы два взрослых человека», — сказала Малафеева.

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