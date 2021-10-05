«Игра» на ТНТ оказалась в центре скандала из-за мужского поцелуя

Новое шоу «Игра» на канале ТНТ подверглось жесткой критике из-за поцелуя двух мужчин на сцене во время комедийного номера команды «Камызяки». Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовали провести проверку и приостановить показ шоу.

В выпуске «Игры» 3 октября комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, игравшего жениха.

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил обращение в адрес генпрокурора России Игоря Краснова и председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку эфира телевизионной юмористической игры на канале ТНТ на факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«В случае установления нарушений применить меры о приостановки деятельности шоу "Игра" на канале ТНТ и наложить административный штраф на российскую многопрофильную продюсерскую компанию Comedy Club Production, — говорится в письме общественников.