«Веном 2» выходит в мировой и российский кинопрокат

Том Харди возвращается на большие экраны в образе смертельно опасного Венома. Премьера картины вселенной Marvel состоится в кинотеатрах в четверг, 30 сентября.

Сюжет рассказывал о настойчивом, но эгоистичном репортере Эдди и инопланетном симбиоте Веноме, который поселился в теле журналиста и пытается выжить.

Они составили успешный симбиоз: Эдди помогает в жизни принцип Венома «сожри или будь сожран», а Веном корректирует собственное поведение в соответствии с морально-нравственными принципами своего носителя. Человек и инопланетянин сошлись на том, что нужны друг другу, хотя ни одному, ни другому это особо не нравится.

События второй части «Венома» происходят более чем через год после событий первого. Журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Фанаты комиксов Marvel давно полюбили «Венома» и с восторгом приняли его появление на больших экранах. Картина собрала в международном кинопрокате более 856 миллионов долларов.