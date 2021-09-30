Счетная палата предложила выплачивать к школе 20 тысяч рублей

Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала, говорится в отчете ведомства.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере десять тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Предоставление выплат началось второго августа.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — приводит РИА Новости отчет Счетной палаты.

Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 миллиардов рублей в год.

Траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку. Эти цифры эквивалентны 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, следует из данных Счетной палаты.