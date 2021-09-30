Российские банки столкнулись с дефицитом рублей

Признаки дефицита рублевой ликвидности зафиксированы на российском межбанковском рынке, стоимость кредитов впервые с октября 2019 года превысила 7% годовых.

Стоимость межбанковских кредитов на неделю достигла 7,06% годовых, на месяц - 7,27%, а на полгода — 7,58%. В результате у ряда участников возник дефицит нормативной ликвидности, рассказал Егор Сусин, начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка.

Отток рублей из системы связан с бюджетными платежами — на фоне налогового периода и завершения квартала банки должны перечислить за клиентов в казну 1,65 триллиона рублей в виде НДС, НДС, акцизов, НДПИ и налога на прибыль.

Кроме этого, ситуацию усугубляет массовые выход населения в наличные деньги — по данным Центробанка РФ, за первые две недели сентября объем наличных в обращении вырос еще на 300 миллиардов рублей после того, как люди обналичили каждый второй рубль социальных выплат.

По оценке аналитиков Сбербанк CIB, для выполнения всех нормативов банкам нужно 2,8 триллиона рублей на счетах к 12 октября. На 29 сентября эта сумма составляла 2,957 триллиона, а с конца прошлой недели сократилась на 814 миллиардов, отмечают эксперты.