Новый парк создадут в Белокурихе на средства курортного сбора

Власти курорта Белокуриха в Алтайском крае направят 18 миллионов рублей, полученные от курортного сбора, на создание нового парка и восстановление памятников культуры.

«Курортный сбор возобновлен с 1 января, его размер был снижен на период восстановления отрасли и составляет 30 рублей за сутки пребывания, не считая дня заезда. За 8 месяцев в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 18,5 млн рублей, а всего с начала проведения эксперимента, с мая 2018 года, 106,3 млн рублей», – рассказал журналистам начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

За счет полученных средств планируется создать новый терренкур «Сибирский тракт», курортный парк с пешеходными, велодорожками, зеленой зоной. В планах обустройство прилегающих лесов, улучшение гостевого маршрута, обустройство береговой линии вдоль старой радонолечебницы, пешеходных дорожек, смотровых площадок, спусков к реке.

На средства сбора в Белокурихе также планируют восстановить первоначальный облик архитектурных объектов: памятников культуры регионального значения. В их числе – фонтан у радонолечебницы и так называемый «змеиный колодец», уточняет ТАСС.

В прошлом году депутаты Алтайского краевого Заксобрания поддержали изменения в системе курортного сбора, снизив его сумму в 2021 и 2022 годах с 50 до 30 рублей. Ранее Дешевых заявлял, что из-за этого запланированный для взимания объем средств на 2021 год уменьшится с 46 до 30 миллионов рублей.