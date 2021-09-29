Основателя Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

Основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы. По статье предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

«В отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, то есть до 27 ноября 2021 года»,— говорится сообщении.

Помимо Сачкова задержан еще один соучредитель компании Дмитрий Волков. В офисе компании в ночь на 29 сентября прошел обыск. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ. Пресс-служба Group IB отметила, что обслуживание всех клиентов продолжается штатно.

Group-IB создает программное обеспечение по информационной безопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании кибератак, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете.

На сайте Group-IB отмечается, что она сотрудничает с Интерполом, Европолом и ОБСЕ, оказывает помощь российским спецслужбам и правоохранительным органам в операциях против хакерских группировок.

В 2018 году компания объявила о переносе штаб-квартиры из России в Сингапур. На сегодня там базируется весь совет директоров и основной менеджмент.