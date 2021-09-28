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Украина нашла способ рассорить Россию и Германию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киеву следует изменить мнение Германии о России, иначе Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, считает экс-министр министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Немецкая власть традиционно ориентирована на Россию по двум обстоятельствам», — приводит РИА Новости слова Огрызко. По его мнению, одна из причин — это чувство вины перед Россией за Великую Отечественную войну.

При этом Огрызко обвинил Берлин в «неправильном восприятии» исторической ситуации. «Самые большие потери, жертвы понесли Польша, Белоруссия и Украина», — сказал он, не приводя никаких обоснований такому утверждению.

В качестве второй бывший министр назвал товарооборот между Москвой и Берлином, который процветает и увеличивается, несмотря на санкции Евросоюза. По мнению дипломата, Россия потребляет «все, что производится в Германии» и бизнес не хочет отказываться от этого рынка. 

«Мы должны нашим немецким друзьям методически, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем пояснять, что поддерживать агрессора — это значит брать на себя моральную ответственность как минимум», — заключил он.

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