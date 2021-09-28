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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Из Сибири в Крым на голубом «Запорожце»

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/olga.chanchikova
После 13 лет простоя в пыльном гараже «Запорожец» ЗАЗ965 обрел хозяина, который не просто поставил раритет на колеса, но доехал на нем до Черного моря и обратно... 

«Запорожец» 1964 года был не на ходу. Бледно-бежевый и без некоторых запчастей. Одометр показывал 95 тысяч километров. Перед будущими приключениями сначала встал на основательную переподготовку. Хозяин Александр Чанчиков вместе со старшим сыном Александром пропадали в гараже целую зиму.

Двигатель пришлось заменить — поставили от следующей модели «Запорожца» – 40-сильный, 968-й, его тоже пришлось перебрать, обновить. Зато салон практически полностью сохранили. Временно заменили только сиденья, так как на оригинальных неудобно ездить на длинные расстояния — они низкие и жесткие. А родной руль обшили деревом. 

Точную цифру вложений в раритет семья не знает. Александр-старший не пытался считать затраты. А его жена Ольга перечисляет основное. Это 50 тысяч рублей на сам автомобиль, еще затраты на купленный давно запорожец-донор, запчасти и материалы на сумму около 120-150 тысяч рублей и «отсутствие мужа дома полгода».

Мечта стала ближе к реальности, когда автомобиль перекрасили в яркий бирюзовый цвет. «Горбатый» сразу же почувствовал себя моложе, готовым к любым многокилометровым марш-броскам.  

В начале августа Александр Чанчиков и двое сыновей 18-летний Саша и 13-летний Слава отправились на блестящем «Запорожце» из Сокура Новосибирской области в Крым.

А жена полетела на самолете и вела в соцсетях дневник путешествий на необычном транспорте, который она ласково назвала «Малыш» — за его компактный размер.

«Пиво буду, но в Крыму»

Ярко-бирюзовый «Малыш» стал звездой на дороге в первый же день поездки. «Только останавливались где-то на заправке или просто отдохнуть, и сразу же люди начинали спрашивать — одни и те же вопросы. И ответ папа написал на стекле», — рассказал Sibnet.ru старший сын Александр Чанчиков.

Так на заднем стекле появилась надпись: «Запорожец. 1964 г.в. Прямо из Новосибирска. Двигатель 40-ка. Не греется. Пиво буду, но в Крыму!» 

А на багажнике добавился хештег #изсибиривкрымнагорбатом, который позволил всем заинтересовавшимся найти Instagram Ольги Чанчиковой с отчетом о путешествии.

Но и дальше, все 4,5 тысячи километра до Судака в Крыму «Запорожец» привлекал внимание. О нем переговаривались дальнобойщики, бибикали проезжающие иномарки, при каждой остановке окружали заинтересовавшиеся люди. Везде с ним фотографировались: и молодожены, и туристы. Как вспоминают Чанчиковы, один мужик долго ходил вокруг, восхищался, а потом сказал: «В детстве он был больше».

Не менее любопытными оказались сотрудники ДПС. Они расспрашивали о машине, о поломках и маршруте и отпускали с пожеланиями хорошей дороги.

«Запорожец» на пути в Крым
«Запорожец» на пути в Крым
Фото: © предоставлено Ольгой Чанчиковой

«Малыш» хотел гнать на максимальной скорости — 90 километров в час, но из-за жары водитель держал ровный ритм — 75-80 километров в час, чтобы машина не перегревалась.

До Крыма Чанчиковы доехали за шесть дней. «Запорожец» не подвел, не сломался, ни разу не заглох. Конечно, признается владелец, для своего размера он потребляет многовато бензина — 8 литров на 100 километров, но в среднем для машин это не очень много.

«Запорожец», на долгие годы забытый в гараже, этим летом встретил закат на мысе Тарханкут, побывал в Севастополе, увидел Черное море. 

Возвращаться в Сибирь ЗАЗ не спешил, может поэтому в Крыму произошла первая поломка — но обошлось заменой свечи. 

Фото: © instagram.com/olga.chanchikova/

«В Самаре папа на люк налетел, колесо погнулось. Нормально доехали до Новосибирской области. Но под самым Новосибирском оно стало стучать. Крепление подломилось, начало болтаться. У запаски была больше камера, чем нужно. Пришлось импровизировать: шайб не было под болты, пришлось ключи вставлять», — описал Чанчиков-младший следующую поломку.

Так своим ходом доехали до Сокура. Теперь Чанчиковы планируют новое путешествие. Возможно, в следующем году бирюзовый «Малыш» увидит Тихий океан и красоты Дальнего Востока.

Фото: предоставлены Ольгой Чанчиковой
Тема: Русские машины
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