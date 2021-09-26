Гагарина вместо моря искупалась в упреках из-за фигуры

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на пляже. Она лежит на песке, и ее накрывает волна. Подписчики артистки искупали ее в критике, назвав слишком худой.

Гагарина гордится своей фигурой, которой посвящает много времени в зале. Она даже записывала свои спортивные видеокурсы. В 34 года у певицы отличный пресс, подкаченная спина, бедра и руки. Но поклонники артистки видят только ее худобу.

В комментариях к фото с пляжа подписчики выразили свое мнение, назвав Полину Гагарину слишком худой, костлявой и «ходячим бухенвальдом».