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Гагарина вместо моря искупалась в упреках из-за фигуры

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на пляже. Она лежит на песке, и ее накрывает волна. Подписчики артистки искупали ее в критике, назвав слишком худой.

Гагарина гордится своей фигурой, которой посвящает много времени в зале. Она даже записывала свои спортивные видеокурсы. В 34 года у певицы отличный пресс, подкаченная спина, бедра и руки. Но поклонники артистки видят только ее худобу.

В комментариях к фото с пляжа подписчики выразили свое мнение, назвав Полину Гагарину слишком худой, костлявой и «ходячим бухенвальдом».

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Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

cre

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Fazar

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