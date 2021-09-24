Российские суперкомпьютеры станут единым целым

Российские суперкомпьютеры объединят в единую сеть, соответствующее соглашение подписали Санкт-Петербургский политехнический университет, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Объединенный институт ядерных исследований.

Объединение позволит расширить территориальную доступность и пропускную способность Национальной исследовательской компьютерной сети России, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, присутствовавший на церемонии подписания.

По его словам, сейчас объединенная сеть предоставляет услуги более 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 регионах. До конца года к сети подключат все десять суперкомпьютерных центров России.

В результате ученым и разработчикам гарантируют глобальный доступ к сервисам машинного обучения, а также аналитике больших данных, они смогут выйти на новый уровень исследовательских возможностей.