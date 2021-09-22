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Создана первая обезболивающая музыка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Избавляющую от боли мелодию создали ученые из Университетского колледжа Дублина. Для этого они объединились с известным музыкантом.

При написании музыки исследователи использовали уже полученные данные о том, как музыкальные элементы влияют на восприятие боли. Мелодию можно послушать на сервисе Spotify.

В композиции использовались струнные инструменты, фортепиано, вокальные семплы, которые эффективно отвлекают от боли, пишет издание Daily Mail. При этом музыка не только отвлекает — она еще способствует выбросу дофамина, который производит обезболивающий эффект.

Исследователи протестировали композицию на добровольцах, страдавших от сильной боли — головной, мышечной, менструальной или боли в спине. В итоге оказалось, что музыка снизила интенсивность неприятных ощущений.

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Технологии #Наука #Музыка
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