Экс-заммэра Томска Суриков получил реальный срок за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова к реальному сроку в колонии строгого режима за взятки, сообщило СУ СКР по Томской области.
Сурикова задержали год назад. По версии следствия, он получил две крупные взятки в виде стройматериалов и работ по строительству дома «за общее покровительство по службе» в интересах двух коммерческих организаций. Вскоре чиновника уволили из мэрии.
Томский районный суд приговорил Сурикова к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей.
Также бывшего чиновника лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий, на четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.
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