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Историческую драму «Русские горки» покажет Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Сериал «Русские горки» покажет атмосферу Советского Союза через частные истории любви и разлук. Историческая драма выйдет на Первом канале в понедельник, 20 сентября.

«Русские горки» — это история английского двойного агента и его семьи в Советском Союзе, развивающая с середины 1940-х по 1980-е годы.

Лето 1945 года. Война позади. Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников, прогуливаясь по набережной в Хосте, знакомятся с прекрасной девушкой Таней, опекающей двух девочек-англичанок — Сару и Лизу. Приятели даже не могут предположить, насколько эта мимолетная встреча определит и перевернет их дальнейшие судьбы.

Историческую сагу снял режиссер Алеко Цабадзе («Бухта Филиппа», «Однолюбы»), а в главных ролях задействовано сразу множество популярных российских актеров – Константин Лавроненко, Алексей Морозов, Иван Колесников, Карина Андоленко, Лянка Грыу, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая.

Сценарий сериала написала Татьяна Арцеулова («Коса», «Клиника счастья») по роману Григория Ряжского «Колония нескучного режима». Художественное действие в сериале будет перемежаться с фрагментами реальной исторической хроники, подтверждающей не надуманность истории.

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