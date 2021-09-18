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Украине предрекли потерю шести областей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Выход Киева из минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе может стать «спусковым крючком» для отделения новых территорий, предположил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По оценке чиновника, помимо Луганской и Донецкой народных республик, страна может потерять еще шесть областей. Такое развитие событий становится более вероятным при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, пишет «Обозреватель».

«Я имею в виду создание "народных республик" в каждой из этих областей по типу "ДНР" и "ЛНР" — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить», — предупредил Тука.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу.

Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако официальный Киев постоянно затягивает исполнение этого соглашения.

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Политика #Мир
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