Набиуллина заявила о пиковых значениях инфляции в России

Инфляция в России сейчас находится на пиковых значениях, в сентябре она может незначительно вырасти, но начнет снижаться в четвертом квартале, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%», — сказала Набиуллина в интервью РБК.

По ее словам, инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое ЦБ РФ начал с марта.

Глава ЦБ считает, что в сентябре инфляция будет «где-то в районе 7%». «Индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, все равно находятся выше 4%. Мы не можем оказать влияние на те факторы, которые вызвали инфляцию, — на мировые цены на зерно, на сталь, это очевидно. Но мы можем через денежно-кредитную политику оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены», — подчеркнула Набиуллина.