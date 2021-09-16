Киану Ривз дал оценку фильму «Матрица 4»

Актер Киану Ривз, сыгравший ожившего Нео в четвертой «Мартице», считает, что новый фильм может стать пророческим.

Ривз уже посмотрел финальную версию «Матрицы: Воскрешение» и остался доволен работой. Слова актера передал режиссер проекта Лана Вачовски.

«Двадцать лет назад вы рассказали историю, в которой описали предстоящие двадцать лет и проблемы цифровой, виртуальной жизни, и как это повлияет на нас, и как мы будем воспринимать все это, вы показали нам рамки, чтобы мы могли думать и рассуждать об этом. И вот теперь вы взяли того же персонажа, фактически те же истории и те же объекты, и каким-то образом показали нам следующие двадцати лет. Как вы умудрились это сделать?", — цитирует Ривза сайт Kinonews со ссылкой на Вачовски.

Фильм «Матрица: Воскрешение» вернет к жизни персонажей Нео и Тринити. Фильм «Матрица 4: Воскрешение» выйдет 26 декабря, он будет доступен не только в прокате, но одновременно и стриминге HBO Max.