НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Киану Ривз дал оценку фильму «Матрица 4»

Источник:
Sibnet.ru
358 1
Фото: © кадр из фильма

Актер Киану Ривз, сыгравший ожившего Нео в четвертой «Мартице», считает, что новый фильм может стать пророческим.

Ривз уже посмотрел финальную версию «Матрицы: Воскрешение» и остался доволен работой. Слова актера передал режиссер проекта Лана Вачовски.

«Двадцать лет назад вы рассказали историю, в которой описали предстоящие двадцать лет и проблемы цифровой, виртуальной жизни, и как это повлияет на нас, и как мы будем воспринимать все это, вы показали нам рамки, чтобы мы могли думать и рассуждать об этом. И вот теперь вы взяли того же персонажа, фактически те же истории и те же объекты, и каким-то образом показали нам следующие двадцати лет. Как вы умудрились это сделать?", — цитирует Ривза сайт Kinonews со ссылкой на Вачовски.

Фильм «Матрица: Воскрешение» вернет к жизни персонажей Нео и Тринити. Фильм «Матрица 4: Воскрешение» выйдет 26 декабря, он будет доступен не только в прокате, но одновременно и стриминге HBO Max.

Еще по теме
Клим Шипенко озвучил сюжет первого космического фильма «Вызов»
Киркоров в роли Жар-Птицы рассмешил зрителей «Последнего богатыря»
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Что включает новая подписка Wink
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Супруги получили срок за смерть детей на пожаре
Новосибирцы отказались от ремонта в офисах после начала пандемии
Сына бывшего вице-мэра Барнаула заключили под стражу
Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Зеленский поставил условие для встречи с Путиным
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
Обсуждение (1)
Картина дня
Коронавирусом заболели охранники Путина
Европарламент призвал ужесточить санкции против России
Путину оставили электронное голосование
Российская армия получила первые комплексы С 500 «Прометей»
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Самое обсуждаемое
39
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
24
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
24
Путин позвал граждан России на выборы
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
Sibnet.Ru