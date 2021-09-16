НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Чемпион мира» с Янковским и Хабенским

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Фото: © кадр из фильма «Чемпион мира»

Фильм «Чемпион мира» о противостоянии шахматистов Карпова и Корчиного вновь сведет на экране актеров Ивана Янковского и Константина Хабенского.

Спортивная драма рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Все ключевые роли в фильме исполнили знаменитые актеры. Кроме Хабенского и Янковского в «Чемпионе мира» снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот.

Впервые Хабенский и Янковский сложили актерский дуэт в фильме «Огонь». Сейчас их персонажам предстоит серьезное противостояние. Фильм «Чемпион мира» основан на биографии шахматиста Карпова, картина выйдет в прокат 30 декабря.

Еще по теме
«Дюна» Виньнева выходит в прокат
Попытка номер пять: все экранизации культовой «Дюны»
Нолан разорвал отношения с Warner Bros. после 18 лет сотрудничества
Коровы упали в обморок из-за прыжка Тома Круза на съемках «Миссии»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Девятилетняя девочка пропала в Новосибирске
Троих экс-полицейских в Бурятии осудили за пытки подростка
Лосенок нашел спасение в Анинском дацане
Автомобиль ДПС перевернулся на крышу в центре Новосибирска. ВИДЕО
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Windows 11 станет самой быстрой операционной системой
Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин позвал граждан России на выборы
Кремль отверг возможность нового локдауна
Эксперт перечислила главные угрозы для рубля
Скорострельную САУ разработают в России на базе «Арматы»
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Топ комментариев

Uynachalnica

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления об...

Иркут 69

Не только. В любой острой или непонятной для них ситуации готовятся отрубать связь... Дай им волю, так...

Иркут 69

Он милостиво разрешил... Ну поклон ему до земли, олицетворению бога на земле 😀

ychuxa

збс, в случае чс просто помирайте, к вам никто не придёт и связаться вы никак не сможете, чтобы вам...
Sibnet.Ru