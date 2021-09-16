Вышел трейлер фильма «Чемпион мира» с Янковским и Хабенским

Фильм «Чемпион мира» о противостоянии шахматистов Карпова и Корчиного вновь сведет на экране актеров Ивана Янковского и Константина Хабенского.
Спортивная драма рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Все ключевые роли в фильме исполнили знаменитые актеры. Кроме Хабенского и Янковского в «Чемпионе мира» снялись Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот.
Впервые Хабенский и Янковский сложили актерский дуэт в фильме «Огонь». Сейчас их персонажам предстоит серьезное противостояние. Фильм «Чемпион мира» основан на биографии шахматиста Карпова, картина выйдет в прокат 30 декабря.
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Иркут 69Он милостиво разрешил... Ну поклон ему до земли, олицетворению бога на земле 😀
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