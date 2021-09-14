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Красноярская полиция удивила артхаусным видео про детей

Источник:
Sibnet.ru
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Авторы нашумевшего ролика про грустного участкового из ГУ МВД по Красноярскому краю сняли новое артхаусное видео про потерявшихся детей.

По мнению полицейских, в мире цифровых технологий и новых реалий детям потеряться стало гораздо проще. Метафорический лес и не менее метафорические воздушные шарики в новом ролике символизируют целый пласт проблем, корень которых зачастую лежит в невнимательности и равнодушии взрослых.

«Протяните руку помощи своему маленькому представителю поколения Z – им очень непросто найти правильные ориентиры в огромном потоке информации, и без вашей помощи они могут пойти совсем не по той тропинке в самую темную и страшную чащу. Задача была снять ролик о потерянных в лесу. Получилось глубже», — говорится в описании к видео на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

В июне красноярская полиция прославилась видеороликом, снятым для профилактики интернет-мошенничеств. В нем участковый гуляет среди берез под песню Сергея Безрукова и группы «Любэ» «Березы», копируя манеру поведения главного героя сериала «Участок», где и появилась эта песня.

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