Ивлеева разочаровала поклонников своей безграмотностью

Блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак не смогла ответить на элементарные вопросы из общеобразовательной программы, чем разочаровала своих поклонников.

Ивлеевой нужно было ответить, вкаком веке правил Петр I, какая у него была фамилия, кто написал «Отцов и детей», чем знаменита фамилия Джугашвили, кем был Георгий Товстаногов и как на английском звучит известная строчка «быть или не быть».

Ивлеева отнесла правление Петра I к 16 веку вместо 18 и дала ему фамилию Рюрикович вместо Романов. По мнению Ивлеевой, «Отцы и дети» написал Толстой, а не Тургенев. Также блогер не смогла вспомнить, что Джугашвили — настоящая фамилия Сталина. А фразу «быть или не быть» перевела как «Be or not be».

В комментариях к посту Собчак с Ивлеевой пользователи Сети написали, что были лучшего мнение о блогере, но после интервью она их разочаровала своей безграмотностью.

Анастасия Ивлеева — блогер-миллионник. В Instagram на нее подписаны 18,9 миллиона человек. Она прославилась благодаря юмористическим «вайнам» (коротким роликам). Затем она создала свое шоу на YouTube, а также была ведущей тревел-шоу «Орел и Решка».