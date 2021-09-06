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Киев заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев готов к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что

«Мы не прячемся <...>, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — приводит РИА Новости заявление Кулебы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин также готов встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять.

При этом он уточнил, что в Кремле не видят политической воли из Киева. Также Песков подчеркнул, что Путин не будет обсуждать с главой иностранного государства тему Крыма.

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