Три серии нового сезона «Простоквашино» появились в Сети

Новые серии третьего сезона «Простоквашино» появились в видеосервисе Okko, всего планируется выпустить 30 эпизодов.

Новые серии появились в Сети 1 сентября. Сейчас зрители могут посмотреть три эпизода — «Обидное слово», «Радио Дядя» и «Геймер».

Создатели проекта к новому сезону обновили стилистику сериала и сделали акцент на юмор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

В третьем сезоне персонажи раскроются с новой стороны. Дядя Федор будет изобретать невероятные способы, чтобы привлечь внимание девочки Оли, почтальон Печкин отправится путешествовать в виртуальную реальность, а вместе герои впервые отправятся к родителям в город.