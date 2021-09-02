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Три серии нового сезона «Простоквашино» появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Простоквашино»

Новые серии третьего сезона «Простоквашино» появились в видеосервисе Okko, всего планируется выпустить 30 эпизодов.

Новые серии появились в Сети 1 сентября. Сейчас зрители могут посмотреть три эпизода — «Обидное слово», «Радио Дядя» и «Геймер».

Создатели проекта к новому сезону обновили стилистику сериала и сделали акцент на юмор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

В третьем сезоне персонажи раскроются с новой стороны. Дядя Федор будет изобретать невероятные способы, чтобы привлечь внимание девочки Оли, почтальон Печкин отправится путешествовать в виртуальную реальность, а вместе герои впервые отправятся к родителям в город.

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